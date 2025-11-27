„Rote Rosen“-Vorschau heute: Ellie bittet Jess um Unterstützung bei ihrem Date (27.11.25)

In „Rote Rosen“ hat Elli eine Idee, wie sie den Buchladen stärker in Szene setzen kann.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Als Ellie mithört, wie Jess und Gisela über New-Adult-Romane sprechen, kommt ihr eine Idee. Die beiden könnten ihre Diskussion in einem Live-Stream fortsetzen und so Werbung für den Buchladen machen. Jess ist einverstanden. Dafür bittet Ellie sie um Unterstützung bei einem Date mit Jonas. Michael hat starke Rückenschmerzen und kann Carla nicht beim Einrichten der Pferdeboxen helfen. Simon übernimmt seine Aufgabe. Während Michael sich schont, wächst seine Eifersucht auf Simon.