„Rote Rosen“-Vorschau heute: Britta wird von Schuldgefühlen geplagt (27.11.24)

1 Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) lässt sich von Jorik (Remo Schulze) in einem schwachen Moment trösten. Der macht sich direkt falsche Hoffnungen… Foto: NDR

Währens sich Britta und Svenja in "Rote Rosen" gegenseitig Trost spenden, muss Britta mit ihren Schuldgefühlen fertig werden.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta und Svenja finden in ihrer gemeinsamen Trauer Trost, doch Britta wird von Schuldgefühlen wegen Hendriks Tod geplagt. Um sich abzulenken, stürzt sie sich in die Arbeit, gerät im Krankenhaus jedoch sofort mit Noah in einen Konflikt. Noah ist verletzt von Brittas ungerechten Anschuldigungen, lässt sich dies aber nicht anmerken. Zum Glück steht Amelie Britta zur Seite und gibt ihr Halt in dieser schweren Zeit.