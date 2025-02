„Rote Rosen“-Vorschau heute: Arthur macht seiner Mutter eine Ansage (27.2.25)

1 Julius (Jan Stapelfeldt, l.) bringt die kollabierte Valerie (Maike Johanna Reuter, r.) ins Krankenhaus. Zum Glück gibt es direkt Entwarnung: Mutter und Kind haben den Kreislaufzusammenbruch unbeschadet überstanden. Foto: NDR

In "Rote Rosen" nimmt Bella den Job bei Victoria trotz Arthurs Warnungen an. Eine gute Idee?











Link kopiert



14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Victoria bietet Bella einen Sommerjob in ihrer Firma EmKa an. Trotz Arthurs Warnung nimmt Bella das Angebot an. Als Victoria gegenüber Arthur zugibt, welche Pläne sie mit Bella verfolgt, macht Arthur seiner Mutter eine Ansage: Sie soll sich von seinen Kindern fernhalten! Noah reagiert heftig, als er in der WG Cannabispflanzen entdeckt. Toni will ihm eine Lektion verpassen und lässt ihn in dem Glauben, es wären ihre Pflanzen.