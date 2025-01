„Rote Rosen“-Vorschau heute: Noah findet heraus, warum gegen ihn ermittelt wird (27.1.25)

In "Rote Rosen" steht Toni Noah bei, als er von der Polizei konfrontiert wird. Doch dann wendet sich das Blatt.

Toni möchte Noah unbedingt erzählen, dass sie und Heiner dessen Ladecase vom Unfallort der Polizei übergeben haben. Doch bevor sie die Gelegenheit dazu hat, erscheint die Polizei, um ihre Ermittlungen gegen Noah fortzusetzen. Toni steht ihm bei, und Noah zeigt sich zunächst dankbar. Doch als er herausfindet, dass Toni und Heiner ihn erst in den Fokus der Ermittlungen gebracht haben, ändert sich seine Haltung. Währenddessen versichert Angelo Formani Mo, dass die Firma weiterhin hinter ihm und seinem Talent steht. Angespornt von diesem Zuspruch fordert Mo auch von Julius Klarheit über die Zukunft ihrer Beziehung.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek. „Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

