Julius sucht dringend einen Zimmermann und hat Jorik im Visier. Doch während er über das Angebot nachdenkt, muss Jorik Amelie gestehen, warum er so sehr bei ihr übernachten wollte. Werden alte Gefühle wieder aufleben?

Julius sucht dringend nach einem Zimmermann für den Askanier-Park. Valerie schlägt vor, Jorik für den Job zu gewinnen. Julius ist von der Idee angetan und unterbreitet Jorik ein verlockendes Angebot. Wird er es annehmen? Gleichzeitig sind Jorik und Simon mit Amelies Aufforderung, die Übernachtungsfrage eigenständig zu klären, überfordert. Beide bieten freiwillig an, zurückzustecken. Schließlich offenbart Jorik Amelie den wahren Grund, warum er so sehr bei ihr übernachten wollte: Er kommt immer noch nicht über die Trennung hinweg.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek.

„Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

Wenn Sie eine Folge von "Rote Rosen" verpasst haben, können Sie diese auch in der ARD-Mediathek am TV, auf dem Tablet oder Laptop nachschauen. Außerdem können Sie die aktuelle Folge schon vorab ebenfalls in der Mediathek anschauen.