„Rote Rosen“-Vorschau heute: Arthur leidet unter Svenjas Zustand (26.9.25)

1 Arthur (Vivian Frey r.) sitzt Tag und Nacht an Svenjas (Lea Marlen Woitack l.) Bett. Die Angst zerreißt ihn fast, denn niemand weiß, ob Svenja (Lea Marlen Woitack l.) jemals wieder aufwacht. Foto: NDR

In "Rote Rosen" wird Elyas im Kampf um die Wäscherei unerwartet von Bella unterstützt.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Arthur verbringt jede freie Minute an Svenjas Krankenbett und versucht zugleich, Bella und Till Hoffnung zu geben. Die Ungewissheit, ob Svenja je wieder zu sich kommt, setzt ihm stark zu. In einer Zwischenwelt ringt Svenja mit der Entscheidung, ob sie ins Leben zurückkehren soll. Elyas droht wegen Viktorias Kündigungsklage seine Wäscherei zu verlieren. Gerade als er aufgeben will, entscheidet sich Bella unerwartet, ihn zu unterstützen und setzt sich entschlossen für den Erhalt des Geschäfts ein.