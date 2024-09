„Rote Rosen“-Vorschau heute: Franka erfährt von Valeries Plan (26.9.24)

1 Elyas (Mehmet Daloglu, mi.) nistet sich in der WG bei Simon (Thore Lüthje, li.) und Marvin (Maurice Pawlewski, re.) ein und verschweigt seine Geldprobleme. Foto: NDR

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Franka möchte Marvin nicht in ihre Zukunftsplanung miteinbeziehen, was ihn tief verletzt. Auf dem Weg zum Gut, um das Gespräch mit ihr zu suchen, sieht Marvin sie in trauter Runde mit Ben und Louis und interpretiert die Situation völlig falsch. Valerie gesteht Julius unter Druck, dass die Schwangerschaft nur ein Trick ist, um Klaas an sich zu binden. Franka bekommt das Gespräch mit und Valerie gerät in Panik - wird Franka sie verraten?