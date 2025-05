„Rote Rosen“-Vorschau heute: Gisela wird von Heiner enttäuscht (26.5.25)

1 Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, r.) nimmt Arthurs (Vivian Frey, l.) Heiratsantrag an, aber die beiden vereinbaren eine „verbindliche Unverbindlichkeit“ – ohne tiefe Gefühle. Foto: NDR

In "Rote Rosen" hofft Gisela, dass Heiner mehr für sie empfindet, als er zugibt.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gisela schöpft neue Hoffnung, dass Heiner vielleicht mehr für sie empfindet, als er bisher zugibt. Als er eine romantische Bootstour plant, malt sie sich aus, wie sie gemeinsam mit ihm über den See fährt. Doch die Enttäuschung folgt auf dem Fuß: Heiner hat das Date mit Britta geplant. Bella soll eine Wohnung am Salzmarkt vermitteln, doch ein Fehler im Exposé bringt sie in Bedrängnis. Valerie spricht Victoria darauf an, doch anstatt Bella zu unterstützen, lässt Victoria sie ins offene Messer laufen - sie soll aus dem Fehler lernen.