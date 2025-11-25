Geheimnisse, verletzte Gefühle und ein gefährlicher Konkurrenzkampf bringen mehrere Beziehungen ins Wanken. Und eine Entscheidung über eine Schwangerschaft stellt alles endgültig auf den Kopf.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Lou und Daniel ringen noch damit, dass Jess ein Kind von Daniel erwartet. Daniel flüchtet sich in die Arbeit – doch selbst dort läuft es schief: Victoria zerlegt seinen Entwurf für den Tech-Campus und zeigt, wer das Sagen hat. Daniel bereut zunehmend, das Architekturbüro in die EmKa eingegliedert zu haben. Als er erfährt, dass Richard den Deal eingefädelt hat, fühlt er sich hintergangen.