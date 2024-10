„Rote Rosen“-Vorschau heute: Jördis bereitet sich auf ihre Reise vor (25.10.24)

In "Rote Rosen" erlebt Jördis eine Panne mit dem Motorrad. Sie geht die Reparatur eigenhändig an.

Schweren Herzens verabschiedet sich Franka von der Idee, ein Pflegekind aufzunehmen. Durch Johanna wird ihr bewusst, wie wichtig Ben für sie ist. Amelie ist enttäuscht darüber, dass Gunter ihr den Askanier-Park vor der Nase weggeschnappt hat und fordert, als Geschäftsführerin des neuen Hotels eingesetzt zu werden. Jördis bereitet sich derweil auf ihre Reise nach Botswana vor. Sie übt das Fahren mit Bens Motorrad, erlebt eine Panne und meistert die Reparatur eigenständig. Leyla ist beeindruckt und steht ihrer Mutter unterstützend zur Seite.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek. „Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

