„Rote Rosen“-Vorschau heute: Leyla und Elyas tauchen plötzlich in Lüneburg auf (25.9.24)

Klaas (Sebastian Deyle) hat vor einiger Zeit ein Kind verloren. Er trauert.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leyla und Elyas erscheinen plötzlich in Lüneburg, und beide haben einige Geheimnisse im Gepäck: Warum ist Leyla so früh aus der Reha zurückgekehrt? Und wieso lagert Elyas sein gesamtes Hab und Gut im Keller der Eltern? Klaas versteht nach wie vor nicht, weshalb Jördis Valerie gegenüber so distanziert ist. Wie soll er zwischen den beiden Frauen agieren? Bei einem gemeinsamen Eis erzählt Klaas Valerie emotional von seinem verstorbenen Kind, was sie sichtlich berührt.