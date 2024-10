„Rote Rosen“-Vorschau heute: Franka bekommt eine Absage vom Jugendamt (24.10.24)

In "Rote Rosen" bekommt Franka bei der Ausschreibung für das Gartenprojekt Konkurrenz. Doch das bleibt nicht ihr einziges Problem.

Franka steht bei der Ausschreibung für das Gartenprojekt plötzlich einem großen Unternehmen gegenüber und befürchtet, ihre Chancen zu verlieren. Sie hält eine leidenschaftliche Rede für ihr Projekt, die Marvin online teilt. Doch dann bekommt sie eine Absage vom Jugendamt, das durch das Video auf sie aufmerksam wurde. Zweifel kommen auf: Hat Franka genug Zeit für ein Pflegekind bei all ihrer Arbeit? Bauer Knut ist aus dem Krankenhaus zurück, und Simon wird nicht länger auf dem Hof gebraucht. Er einigt sich mit Gunter darauf, vorübergehend auf Gut Flickenschild zu arbeiten. Doch dann fühlt sich Simon plötzlich unwohl - ein neuer MS-Schub?

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek. „Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

