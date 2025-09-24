„Rote Rosen“-Vorschau heute: Svenja liegt weiterhin im Koma (24.9.25)

1 Victoria (Caroline Schreiber r.) öffnet Bella (Alessia Mazzola l.) die Augen: Victoria ist Svenjas (Lea Marlen Woitack) Schicksal völlig gleichgültig. Foto: NDR

In "Rote Rosen" begegnet Svenja im Koma ihrer verstorbenen Freundin Jenny.











Svenja liegt weiterhin im Koma und findet sich in einer Zwischenwelt wieder, wo sie auf ihre verstorbene Freundin Jenny trifft. Dort gesteht sie ihre Zweifel an der Rolle als Ersatzmutter, doch Jenny schafft es, sie zu beruhigen. Die Stimmung kippt jedoch, als plötzlich Arthur auftaucht. Jenny will wissen, was zwischen den beiden wirklich läuft. Währenddessen ringt Britta in der realen Welt um Svenjas Leben. Heiner, Till, Arthur und Bella halten zusammen und versuchen, sich gegenseitig Kraft zu geben – nur Toni fehlt. Bella versucht, zwischen Victoria und Arthur zu vermitteln, doch ein spitzer Kommentar von Victoria lässt Bella erkennen: Svenjas Schicksal ist Victoria völlig gleichgültig.