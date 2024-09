„Rote Rosen“-Vorschau heute: Klaas hält Jördis für überempfindlich (24.9.24)

1 Britta (Jelena Mitschke, re.) wird von Lilly (Lilly/Lylou Röder) für einen Sponsorenlauf gecoacht. Foto: NDR

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Valerie überschreitet Jördis' Grenzen immer wieder. Obwohl Klaas Valeries Verhalten als akzeptabel empfindet, hält er Jördis für überempfindlich und steht auf Valeries Seite. Doch als Valerie ohne Absprache Jördis als Babysitterin einsetzt, hat Jördis genug und will den Kontakt zu ihr abbrechen. Amelie erkennt durch die Begegnung mit der wohlhabenden, aber einsamen Fabienne, wie glücklich sie mit Jorik und Henni ist. Da es in ihrer Karriere momentan keine großen Herausforderungen gibt, widmet sie sich Henni, um sie zu fördern - was sich jedoch schwieriger gestaltet als gedacht.