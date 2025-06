„Rote Rosen“-Vorschau heute: Simon kommt an seine Grenzen (24.6.25)

Simon kommt an seine Grenzen

1 Tina (Katja Frenzel) und Ben (Hakim-Michael Meziani) sind gerührt, als sie im Rosenhaus mit einer Abschiedsparty überrascht werden. Foto: NDR

In "Rote Rosen" wollen Ben und Tina ihren Abschied mit ihren Freunden feiern, doch der Abend läuft anders als geplant.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ben und Tina wollen mit einem Grillabend im Schrebergarten Abschied feiern, doch scheinbar hat keiner Zeit. Enttäuscht richten sie sich auf einen letzten Abend zu zweit ein - bis Lilly sie mit einer Überraschungsparty begeistert. Währenddessen bringt Olivias ständiges Weinen Simon an seine Belastungsgrenze. In seiner Not bittet er Julius und Mo um Hilfe. Gemeinsam setzen sie alles daran, Olivia endlich zum Schlafen zu bringen - mit Erfolg. Danach hat Simon eine spontane Idee: Warum ziehen sie nicht einfach zu dritt zusammen?