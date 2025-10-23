„Rote Rosen“-Vorschau heute: Valerie stößt auf Unverständnis (23.10.25)

In "Rote Rosen" weigert sich Valerie, auf Olivia aufzupassen.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Valerie weigert sich, Olivia zu betreuen, obwohl Simon dringend Hilfe braucht. Simon und Gisela reagieren verständnislos. Gisela will einspringen, wird aber von Victoria beschäftigt. Schließlich landet Olivia doch bei Valerie. Noah erkennt, wie schwer ihr der Umgang mit ihrer Tochter fällt, und bietet selbst an, sich um Olivia zu kümmern. Valerie fühlt sich verstanden und verliebt sich noch mehr in ihn.