„Rote Rosen“-Vorschau heute: Jördis und Klaas leiden unter der Trennung (22.10.24)

In "Rote Rosen" wird Jördis nach der Trennung von Klaas von ihrer Familie aufgefangen.

Als Merle erfährt, dass Amelie bereits Mitarbeiter aus dem "Drei Könige" für ihr eigenes Hotelprojekt abwirbt, unterstützt sie Gunters Entscheidung, das Hotel zu kaufen. Amelie, die von Gunters Plänen nichts weiß, sieht sich schon als neue Besitzerin. Nach einem Streit mit Julius kündigt sie impulsiv. Doch dann muss sie schockiert feststellen, dass Gunter ihr den Askanier-Park vor der Nase weggeschnappt hat! Jördis leidet genauso wie Klaas unter der Trennung. Sie findet Trost bei ihrer Familie und kann für einige Zeit ihren Schmerz vergessen. Mit neuer Kraft trifft Jördis eine Entscheidung: Sie fragt Adam Szymanski, ob sie seinem Team beitreten und mit ihm ins Okavango-Delta reisen kann.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek. „Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

