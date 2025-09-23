„Rote Rosen“-Vorschau heute (Folge 4205): Toni reißt gegenüber Valerie der Geduldsfaden (23.9.25)

In "Rote Rosen" kündigt Toni Valerie die Zusammenarbeit auf.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Als Valerie über Tonis Helfersyndrom witzelt, reicht es Toni! Sie kündigt Valerie die Zusammenarbeit. Valerie nimmt sie nicht ernst. Bleibt Toni konsequent? Die Besetzung der Wäscherei treibt Elyas an den Rand der Erschöpfung. Mo dringt nicht zu ihm durch: Aufgeben ist für Elyas keine Option. In seiner Sorge bittet Mo Bella, zwischen Elyas und Victoria zu vermitteln. Bella lässt sich widerstrebend darauf ein und sucht das Gespräch mit Elyas. Gunter appelliert vor seiner Abreise an Victoria, ihren Führungsstil im Hotel zu überdenken.