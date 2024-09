„Rote Rosen“-Vorschau heute: Mo und Julius stecken in einer Krise (23.9.24)

In "Rote Rosen" fragt sich Jördis verunsichert, welchen Plan Valerie verfolgt. Diese kommt ihrem Ziel immer näher.

Jördis ist verunsichert und fragt sich, welches Ziel Valerie verfolgt. Unterdessen plant Klaas, seinen Urlaub mit Jördis für Valerie und das Kind zu verkürzen. Valerie merkt zufrieden, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Doch dann geht sie zu weit und gibt Klaas nach einer spontanen Umarmung einen Kuss auf die Wange. Das bringt Jördis endgültig auf die Palme! Mo und Julius stecken in einer Krise. Julius kommt immer schlechter damit klar, dass Mo ihre Liebe nicht öffentlich machen will. Dennoch wollen sie ihre Beziehung nicht aufgeben.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.