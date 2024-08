Britta sieht sich gezwungen, Hendrik zu kündigen und fürchtet, dass dies zu einer erneuten räumlichen Distanz zwischen ihnen führen könnte. Doch Hendrik versichert ihr, in der Nähe zu bleiben. Er möchte in Zukunft selbstbestimmter arbeiten und kann sich gut vorstellen, eine eigene Praxis zu leiten. Tatsächlich hat er schon eine passende Option im Auge. Carla hat zunehmend Schwierigkeiten, das "Carlas" und ihren Food Truck unter einen Hut zu bringen. Als sie Gunter nach dem Stand der Nachfolge fragt, muss er zugeben, dass er bisher noch keine ernsthaften Bemühungen unternommen hat. Carla ist frustriert, bis Gunter gesteht, dass er sich das "Carlas" ohne sie einfach nicht vorstellen kann.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek.

„Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

Wenn Sie eine Folge von "Rote Rosen" verpasst haben, können Sie diese auch in der ARD-Mediathek am TV, auf dem Tablet oder Laptop nachschauen. Außerdem können Sie die aktuelle Folge schon vorab ebenfalls in der Mediathek anschauen.