„Rote Rosen“-Vorschau heute: Amelies Rückschlag sorgt für einen emotionalen Ausbruch (23.4.25)

In "Rote Rosen" kann Amelie mit ihren Gemälden nicht punkten. Sie lässt ihrem Frust freien Lauf.

Arthur überredet Amelie dazu, ihre Werke einem Galeristen vorzustellen, den er kennt. Doch dieser kann Arthurs Begeisterung nicht teilen - für Amelie ein herber Rückschlag. Ihre Unsicherheiten flammen auf, und im Affekt zerstört sie ihre Kunstwerke. Valerie bleibt trotz Simons Enttäuschung dabei, ihn nicht offiziell als Vater einzutragen. Erst durch Lara ist sie bereit, einen kleinen Schritt auf ihn zuzugehen - doch das reicht Simon nicht. Für ihn gibt es nur zwei Optionen: Entweder er wird als Olivias Vater anerkannt, oder er hält sich komplett aus ihrem Leben raus.

Auch interessant: Die Drehorte von „Rote Rosen“ im Überblick

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek. „Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

ANZEIGE