„Rote Rosen“-Vorschau heute: Britta versucht verzweifelt, Hendriks Job zu retten (22.8.24)

Britta versucht in "Rote Rosen" alles, damit Hendrik seinen Job behalten kann. Wie weit wird sie gehen?

Britta setzt alles daran, die Schließung der Neurochirurgie zu verhindern. Verzweifelt sucht sie nach Wegen, um Hendriks Job zu retten und ihre Familie vor weiteren Umbrüchen zu bewahren. Sie wäre sogar bereit, ein Mitglied des Finanzausschusses zu bestechen. Mo kann keinen Kontakt zu Julius in Berlin herstellen und befürchtet, dass dieser mit ihrer Beziehung abgeschlossen hat. Die Sorge um Leyla lenkt ihn kurzzeitig ab, aber Leyla lässt weder Mo noch Jördis an sich heran. Mos Gefühlslage gerät ins Wanken, und als er sich Jördis anvertrauen möchte, wird er von Klaas unterbrochen und reagiert impulsiv.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.