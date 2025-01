„Rote Rosen“-Vorschau heute: Toni beginnt an Noah zu zweifeln (22.1.25)

Toni beginnt an Noah zu zweifeln

1 Gemeinsam mit Heiner (René Dumont, l.) sucht Toni (Sarah Buchholzer, r.) den Unfallort nach Beweisen ab und sie werden auch fündig! Für Heiner ist die Schuldigkeit damit klar. Foto: NDR

In "Rote Rosen" stellen Toni und Noah fest, dass sie mehr verbindet als ihre gemeinsame Nacht.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nach ihrer gemeinsamen Nacht stellen Toni und Noah überrascht fest, dass sie Kollegen sind. Zunächst nehmen beide die Situation locker, doch als Toni erfährt, dass Noah als flüchtiger Unfallfahrer verdächtigt wird, beginnt sie, an ihm zu zweifeln. Noahs Verhalten wirkt zunehmend verdächtig. Als Toni Blumen für Jenny an der Unfallstelle niederlegt, begegnet sie Noah, der dort offenbar etwas sucht. Toni will die Wahrheit wissen und fragt ihn direkt: Ist er der Fahrer, der Jenny getötet hat?