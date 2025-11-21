„Rote Rosen“-Vorschau heute: Bella kämpft um Elyas (21.11.25)

In „Rote Rosen“ setzt Bella alles daran, Elyas zurückzugewinnen.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Bella kämpft darum, Elyas zurückzugewinnen, doch er blockt jedes Gespräch ab. Erst Toni hält ihm vor Augen, dass er sich damit nur selbst schadet. Elyas öffnet sich schließlich und findet mit Bella wieder zusammen. Victoria entwickelt alarmierende Beschwerden und fährt ins Krankenhaus. Britta entdeckt, dass Victoria ihre Nahrungsergänzungsmittel falsch dosiert hat. Als Britta sie beruhigt, glaubt Victoria, Britta werde künftig jederzeit für all ihre gesundheitlichen Fragen da sein.