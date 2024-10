„Rote Rosen“-Vorschau heute: Jorik hintergeht Amelie (21.10.24)

In "Rote Rosen" sorgt Pedro mit einem Auftritt im "Carlas" für Chaos. Während Jorik Amelie hintergeht, wird dieses von Julius verraten.

Leyla möchte, dass Ceyda ein romantisches Abendessen mit Björn erlebt. Marvin gelingt es, im "Carlas" den Table du Chef für Amelie zu reservieren, doch Pedro sorgt für einige Turbulenzen. Jorik erkennt, dass er Amelie hintergangen hat, als er Julius vom Verkauf des Askanier-Parks erzählte. Nun bittet er Julius, die Information für sich zu behalten. Allerdings vertraut Julius Gunter das Wissen an, als er eine wichtige Entscheidung für das "Drei Könige" treffen muss.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.