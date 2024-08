„Rote Rosen“-Vorschau heute: Britta gerät unter Druck (21.8.24)

In "Rote Rosen" soll die Neurochirurgie geschlossen werden, was Hendrik den Arbeitsplatz kosten würde.

Britta steht unter Druck: Der Finanzausschuss der Stadt fordert drastische Einsparungen im Klinikum. Sie ist jedoch nicht bereit, das einfach hinzunehmen. Trotzdem beauftragt die Stadt eine Unternehmensberatung, die nach Möglichkeiten zur Kostensenkung suchen soll. Das Resultat: Die Neurochirurgie soll geschlossen werden - was Hendrik arbeitslos machen würde! Nach seinem Kaufrausch fühlt sich Hannes unwohl. Als er Charlotte kurz darauf verspricht, sie auf einen Maskenball zu begleiten, taucht das nächste Problem auf, das wieder nur durch Geld gelöst werden kann.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.