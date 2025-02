„Rote Rosen“-Vorschau heute: Michael macht Carla einen Antrag (21.2.25)

In "Rote Rosen" fragen sich Carla und Michael, ob sie noch glücklich sind. Daraufhin geht Michael aufs Ganze.

Carla fragt sich, warum sie mit Michael nicht mehr glücklich ist. Könnte es daran liegen, dass Texas für sie nie ein richtiges Zuhause war? Auch Michael erkennt, wie ernst die Situation ist. Nachdem sie im Finale des "Heidepaar"-Wettbewerbs Mo und Julius unterliegen, nutzt er den Moment und macht Carla einen Heiratsantrag. Währenddessen hat Bella mit einer Lernblockade zu kämpfen, als sie sich auf ihren Test für Tiermedizin vorbereitet. Doch ein Spaziergang mit Elyas und Hermine bewirkt Wunder - plötzlich kann sie sich wieder an alles erinnern.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek. „Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

