„Rote Rosen“-Vorschau heute: Bella bekommt eine Nachricht aus dem Jenseits (20.11.25)

In "Rote Rosen" bekommt Bella ein Zeichen von ihrer verstorbenen Mutter.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Bella deutet ein vermeintliches Zeichen ihrer verstorbenen Mutter als Aufforderung, irgendwo anders neu anzufangen - und zwar nicht allein. Ihr wird klar, dass Elyas immer noch in ihrem Herzen ist. Ellie staunt, wie offen Gisela über intime Themen spricht. Sie filmt sie und schickt das Video nach Nashville. Die vielen Reaktionen begeistern Ellie so sehr, dass sie Gisela bittet, die Fragen ihrer Freunde zu beantworten. Gisela fühlt sich geehrt.