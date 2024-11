„Rote Rosen“-Vorschau heute: Hendrik beruhigt Britta vor ihrem Halbmarathon (20.11.24)

1 "Rote Rosen": Hendrik spricht Britta Mut zu. Foto: ARD-Programmdirektion

In "Rote Rosen" tröstet Hendrik Britta, die vor ihrem Halbmarathon enorm aufgeregt ist.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta ist vor ihrem Halbmarathon sehr nervös. Hendrik beruhigt sie, und die beiden verabschieden sich am Start. Doch an der Strecke, wo sie ihn erwartet, taucht er nicht auf. Stattdessen hilft Hendrik Jenny, deren Auto auf der Landstraße eine Panne hat. Plötzlich kommt ein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf sie zu. Schaffen sie es rechtzeitig, sich in Sicherheit zu bringen? Tina denkt, sie könne mit der Beziehung zwischen Ben und Franka klarkommen. Doch als sie sieht, wie vertraut Louis mit Franka ist, fühlt sie sich in ihrer Rolle als "Mutter" bedroht und zieht ihre Konsequenzen.

Auch interessant: Die Drehorte von „Rote Rosen“ im Überblick "Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen. Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen. Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek. „Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen ANZEIGE Wenn Sie eine Folge von "Rote Rosen" verpasst haben, können Sie diese auch in der ARD-Mediathek am TV, auf dem Tablet oder Laptop nachschauen. Außerdem können Sie die aktuelle Folge schon vorab ebenfalls in der Mediathek anschauen.