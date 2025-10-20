„Rote Rosen“-Vorschau heute: Britta setzt Matteo vor die Tür (20.10.25)

In "Rote Rosen" wirft Britta Matteo aus ihrer Wohnung.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Britta wirft Matteo hinaus, nachdem sie erfährt, dass er sich bei ihr vor der Polizei versteckt. Gisela nimmt ihn jedoch in ihrer Küche auf. Valerie leidet weiter unter ihrer unerwiderten Liebe zu Noah und geht Toni aus dem Weg. Toni wiederum hofft auf ein besseres Verhältnis zu ihrer Halbschwester. Noah versucht zu schlichten und lädt Valerie zum Essen in die WG ein. Doch dort erwartet ihn Toni in einem verführerischen Outfit.