„Rote Rosen“-Vorschau heute: Marvin ist von Charlottes Entscheidung zutiefst getroffen (20.9.24)

In "Rote Rosen" kann Marvin nur schwer akzeptieren, dass Charlotte ohne ihn nach London gehen möchte.

Valerie stellt entsetzt fest, dass sie sich beim Elterngeld verschätzt hat und bittet Julius um eine Anstellung im Hotel. Um Klaas auf ihre Seite zu ziehen, ändert sie ihre Taktik und versucht, Jördis durch Freundschaft zu gewinnen. Wird Jördis darauf eingehen? Marvin ist zutiefst getroffen von Charlottes Entscheidung, alleine nach London zu gehen. Erst durch ein Gespräch mit Ben versteht Marvin die Beweggründe von Charlotte und kann sich schließlich in Frieden von ihr verabschieden.

Auch interessant: Die Drehorte von „Rote Rosen“ im Überblick

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.