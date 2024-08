„Rote Rosen“-Vorschau heute: Leyla fühlt sich von Simon verstanden (20.8.24)

In "Rote Rosen" will sich Leyla nicht von Simon trösten lassen, doch dann merkt sie, dass seine Anwesenheit ihr guttut.

Leyla möchte nicht, dass Simon sich um sie kümmert, merkt aber, dass seine Anwesenheit ihr guttut. Wegen Simons eigener Lebenskrise fühlt sich Leyla von ihm verstanden. Der gemeinsame Sport macht ihnen Freude und plötzlich kommt es zu einem unerwarteten Kuss zwischen ihnen. Für Julius und Mo sieht es nicht nach einem Happyend aus: Julius hat Angst, auf etwas zu warten, das Mo ihm nicht geben kann, und Mo schafft es nicht, seine Gefühle zu zeigen. Als Julius ankündigt, zu seinem Ex-Freund nach Berlin zu fahren, hält Mo ihn nicht auf. Verletzlich reist Julius ab und verpasst Mo, der sich in letzter Minute doch erklären wollte.



"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.