„Rote Rosen“-Vorschau heute: Elyas stellt Bella vor die Wahl (20.6.25)

In "Rote Rosen" steht Bella vor einer schwierigen Entscheidung. Wie wird sie sich entscheiden?

Bella steckt in einem emotionalen Dilemma: Elyas stellt sie vor die Wahl zwischen ihm und der EmKa. Hin- und hergerissen wird ihr durch Tills Zuspruch klar, dass sie sich nicht unter Druck setzen lassen darf. Sie sagt Elyas, dass eine Beziehung auf dieser Basis keine Zukunft hat. Während Britta sich erneut ganz in ihre Arbeit stürzt, bringt Heiner sie dazu, auch mal aus dem Moment heraus zu leben.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek. „Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

