„Rote Rosen“-Vorschau heute: Arthur wird Amelie gegenüber unfair (20.5.25)

1 "Rote Rosen": Mo (r.) stellt Julius sein Konzept vor, doch der reagiert einsilbig. Foto: NDR

In "Rote Rosen" reagiert Julius verhalten auf Mos Pläne für seine Selbständigkeit.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mo arbeitet an einem Plan für seine Selbstständigkeit. Doch als er Julius seine Vorschläge präsentiert, reagiert der eher zurückhaltend. Mo ist verwundert - hat Julius etwa kein Vertrauen in ihn? Amelie ist verunsichert von Arthurs Wunsch, Privates und ihre Affäre strikt zu trennen, stimmt ihm zuliebe aber zu. Als sie dann zufällig auf Till trifft und ihn überreden kann, an Jennys Gedenkfeier teilzunehmen, stößt das bei Arthur auf Ablehnung. Er wirft Amelie vor, sich in seine Familie einzumischen, und macht ihr unfaire Vorhaltungen.