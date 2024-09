„Rote Rosen“-Vorschau heute: Charlotte fühlt sich von Marvin eingeschränkt (19.9.24)

In "Rote Rosen" weiß Charlotte nicht, ob sie ihre Beziehung mit Marvin fortführen soll. Wird sie mit ihm nach London gehen?

Als Marvin Zweifel äußert, ob Charlotte emotional stark genug für die Modewelt ist, fühlt sie sich eingeschränkt. Sie ist sich unsicher, ob sie Marvins Plan, gemeinsam nach London zu ziehen, noch unterstützen will. Hannes rät ihr, alles loszulassen, was sie behindert - möglicherweise auch Marvin! Charlotte ist verzweifelt: Soll sie ihre Sommerliebe wirklich beenden? Franka ist entsetzt: Valerie scheint nichts unversucht zu lassen, um Klaas' Aufmerksamkeit zu gewinnen. Wie soll Franka mit ihrer jüngeren Schwester umgehen, die sie liebt, deren Verhalten sie aber zur Verzweiflung bringt? Vielleicht kann Freundin Jördis weiterhelfen.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.