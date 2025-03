„Rote Rosen“-Vorschau heute: Heiner gibt alles, um Britta zu beeindrucken (19.3.25)

In "Rote Rosen" glaubt Till, dass er seinem Vater egal ist. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Arthur und Svenja befürchten, dass der Prozess gegen Noah Till einschüchtert. Arthur möchte mit ihm sprechen, wird jedoch von Amelie abgelenkt, die ihm einen potenziellen Käufer für seine Galerie vorstellt. Till bekommt den Eindruck, dass sein Vater nur seine Arbeit im Kopf hat - dabei ist das Gegenteil der Fall. Doch wie kann Arthur Till davon überzeugen? Heiner hat sich in Britta verliebt! Um ihr nah zu sein, ignoriert er seine Knieprobleme und begleitet sie auf eine Wanderung. Doch er übernimmt sich und Britta findet ihn am nächsten Tag mit heftigen Schmerzen vor. Peinlich berührt muss Heiner zugeben, dass er sich übernommen hat.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek. „Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

