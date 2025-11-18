„Rote Rosen“-Vorschau heute: Lou muss eine enttäuschende Nachricht verarbeiten (18.11.25)

In "Rote Rosen" lenkt sich Lou von ihren eigenen Problemen ab und unterstützt Bella.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Lou muss sich mit einer enttäuschenden Nachricht abfinden: Sie ist nicht schwanger. Trotz des Schmerzes unterstützt sie Bella, die weiterhin unter Victorias Zurückweisung leidet. Als Bella sich an einen besonderen Moment mit Elyas erinnert, sucht sie ihn auf und erlebt eine unerwartet bittere Begegnung. Nach Victorias Kauf des Tech-Campus bietet sie Richard und Daniel eine Position in der EmKa an. Daniel lehnt empört ab, doch Richard nimmt an - mit dem geheimen Ziel, das Unternehmen selbst zu übernehmen.