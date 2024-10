„Rote Rosen“-Vorschau heute: Ben zweifelt an Lillys Vorwurf (18.10.24)

In "Rote Rosen" fragt sich Ben, ob etwas an Lillys Vorwurf dran ist. Franka greift ihm unter die Arme.

Jördis und Klaas haben vor, gemeinsam mit dem Motorrad durch Botswana zu reisen. Als Valerie davon erfährt, bittet sie Klaas eindringlich, wegen des Kindes kein Risiko einzugehen. Klaas überzeugt Jördis, die Reise mit einem Geländewagen anzutreten, da er sie nicht in Gefahr bringen will. Kurz darauf erzählt Valerie Jördis den wahren Grund für Klaas' Sinneswandel. Unterdessen zweifelt Ben daran, ob Lillys Vorwurf, er sei egoistisch, gerechtfertigt ist. Franka spricht ihm Mut zu und organisiert mit ihm eine Party für Lilly, die ein voller Erfolg wird.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.