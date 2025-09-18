„Rote Rosen“-Vorschau heute: Ist Elyas Schuld an Tills Entführung? (18.9.25)

„Rote Rosen“ ist eine deutsche Telenovela, die seit 2006 in der ARD läuft und in Lüneburg spielt. Im Mittelpunkt stehen vor allem Frauen mittleren Alters, die nach Umbrüchen im Leben – etwa Trennungen, beruflichen Veränderungen oder familiären Krisen – einen Neuanfang wagen. Jede Staffel rückt eine neue Hauptfigur in den Vordergrund, deren persönliche Geschichte über rund 200 Folgen erzählt wird. Dabei geht es um Liebe, Intrigen, Freundschaft, Verrat, aber auch um alltägliche Themen wie Patchworkfamilien, Generationskonflikte oder berufliche Herausforderungen. Neben der zentralen Protagonistin gibt es ein festes Ensemble aus Nebenfiguren, die über die Staffeln hinweg für Kontinuität sorgen. Die Serie verbindet klassisches Melodram mit regionalem Flair: Kulisse ist die norddeutsche Stadt Lüneburg, wo Cafés, Gutshöfe und die romantische Altstadt immer wieder als Schauplätze dienen. Damit richtet sich „Rote Rosen“ an ein Publikum, das Lust auf emotionale Geschichten, Identifikationsfiguren und ein Stück Alltagsflucht hat.

