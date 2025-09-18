„Rote Rosen“-Vorschau heute: Ist Elyas Schuld an Tills Entführung? (18.9.25)

In „Rote Rosen“ kommt Elyas der quälende Gedanke, dass er an Tills Entführung eine Mitschuld trägt.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Elyas wird von Schuldgefühlen geplagt, nachdem Bella ihm sagt, dass Till entführt wurde und sich das Lösegeld in Victorias Päckchen befindet. Hat er Till in Gefahr gebracht? Johanna verrät Arthur und Svenja, wo Marcel sich verstecken könnte. Till möchte nur nach Hause, während Marcel immer verzweifelter wird und eine Flucht vorbereitet. Doch genau in diesem Moment durchsuchen Svenja und Arthur das Gelände, in dem er Till festhält.