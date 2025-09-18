„Rote Rosen“-Vorschau heute: Ist Elyas Schuld an Tills Entführung? (18.9.25)
1
Nachdem Elyas (Mehmet Daloğlu r.) von Bella (Alessia Mazzola) erfährt, dass Till (Francesco Oscar Schramm) entführt wurde und sich in Victorias (Caroline Schreiber) Päckchen das Lösegeld befindet, plagen ihn Schuldgefühle – hat er Till in Gefahr gebracht? Foto: NDR

In „Rote Rosen“ kommt Elyas der quälende Gedanke, dass er an Tills Entführung eine Mitschuld trägt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Elyas wird von Schuldgefühlen geplagt, nachdem Bella ihm sagt, dass Till entführt wurde und sich das Lösegeld in Victorias Päckchen befindet. Hat er Till in Gefahr gebracht? Johanna verrät Arthur und Svenja, wo Marcel sich verstecken könnte. Till möchte nur nach Hause, während Marcel immer verzweifelter wird und eine Flucht vorbereitet. Doch genau in diesem Moment durchsuchen Svenja und Arthur das Gelände, in dem er Till festhält.

 

Auch interessant: Die Drehorte von „Rote Rosen“ im Überblick

„Rote Rosen“ ist eine deutsche Telenovela, die seit 2006 in der ARD läuft und in Lüneburg spielt. Im Mittelpunkt stehen vor allem Frauen mittleren Alters, die nach Umbrüchen im Leben – etwa Trennungen, beruflichen Veränderungen oder familiären Krisen – einen Neuanfang wagen. Jede Staffel rückt eine neue Hauptfigur in den Vordergrund, deren persönliche Geschichte über rund 200 Folgen erzählt wird. Dabei geht es um Liebe, Intrigen, Freundschaft, Verrat, aber auch um alltägliche Themen wie Patchworkfamilien, Generationskonflikte oder berufliche Herausforderungen. Neben der zentralen Protagonistin gibt es ein festes Ensemble aus Nebenfiguren, die über die Staffeln hinweg für Kontinuität sorgen. Die Serie verbindet klassisches Melodram mit regionalem Flair: Kulisse ist die norddeutsche Stadt Lüneburg, wo Cafés, Gutshöfe und die romantische Altstadt immer wieder als Schauplätze dienen. Damit richtet sich „Rote Rosen“ an ein Publikum, das Lust auf emotionale Geschichten, Identifikationsfiguren und ein Stück Alltagsflucht hat.

Der Hauptcast von "Rote Rosen"

  • Lea Marlen Woitack als Svenja Jablonski
  • Vivian Frey als Arthur Kaiser
  • René Dumont als Heiner Jablonski
  • Alessia Mazzola als Bella Schubert
  • Francesco Oscar Schramm als Till Schubert
  • Jan Liem als Dr. Noah Yanti
  • Sarah Buchholzer als Toni Fröhlich
  • Caroline Schreiber als Victoria Kaiser
  • Brigitte Antonius als Johanna Jansen
  • Hermann Toelcke als Gunter Flickenschild
  • Jelena Mitschke als Dr. Britta Berger

„Rote Rosen“ in der ARD Mediathek schauen

Wenn Sie eine Folge von "Rote Rosen" verpasst haben, können Sie diese auch in der ARD-Mediathek am TV, auf dem Tablet oder Laptop nachschauen. Außerdem können Sie die aktuelle Folge schon vorab ebenfalls in der Mediathek anschauen.

 