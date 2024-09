„Rote Rosen“-Vorschau heute: Amelie verteidigt Henni vor ihrer alten Schulfreundin (5.9.24)

In "Rote Rosen" will Amelie ihre alte Schulfreundin beeindrucken und schlüpft dafür in eine andere Rolle. Doch dann wird Henni herablassend behandelt.

Amelie gibt sich weiterhin als Hotelchefin aus, um ihre frühere Schulfreundin Fabienne zu beeindrucken. Doch als Fabienne Henni herablassend behandelt, reagiert Amelie impulsiv und beendet ihr Täuschungsspiel. Sie stellt sich entschlossen vor Henni, um sie zu verteidigen. Hannes vermutet derweil, dass Charlotte von einer Schlange als Medium auserkoren wurde, um ihm eine wichtige Nachricht zu überbringen. Er bittet sie, die Botschaft der Schlange zu zeichnen, was Charlotte ziemlich verwirrt.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.