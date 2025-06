„Rote Rosen“-Vorschau heute: Victoria stellt Elyas ein Ultimatum (18.6.25)

1 Till (Francesco Oscar Schramm) bemerkt Victorias (Caroline Schreiber) angespannte Stimmung und versucht, sie aufzuheitern. Doch sie blockt ab. Foto: NDR

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Bella will ihren Fehler wiedergutmachen und bietet Elyas eine passende Immobilie für seine Wäscherei an. Doch Victoria funkt dazwischen: Sie verhindert den Hauskauf und stellt Elyas ein Ultimatum - er soll sich von Bella fernhalten. Elyas lässt sich davon nicht beeindrucken und organisiert einen Anwohnerprotest gegen die EmKa. Bella ist fassungslos. Till merkt, dass Victoria angespannt ist, und versucht, sie aufzumuntern. Doch sie blockt ab - woraufhin Till ihr prophezeit, dass sie in ihrer Verbitterung einsam enden wird.