Britta hegt Zweifel an Noahs Erklärungen und entdeckt Hinweise, die ihn mit dem Unfall in Verbindung bringen könnten. Sie stellt ihn zur Rede – hat Noah wirklich Schuld?

Britta wird skeptisch, als Noah nicht preisgeben will, warum die Polizei ihn erneut zum Unfall befragt. Was könnte er vor ihr verbergen? Sie durchsucht sein Zimmer und stößt dabei auf Fotos seines inzwischen verkauften Autos. Die Bilder liefern Hinweise: Farbe und Modell stimmen mit dem Unfallfahrzeug überein, und das Auto weist einen Unfallschaden auf. Für Britta scheint klar zu sein, dass Noah der Verantwortliche für den Unfall ist, und sie stellt ihn direkt zur Rede.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.

Die idyllische Kulisse der Stadt Lüneburg bildet eine malerische Hintergrundkulisse für die Geschichten voller Liebe, Verrat und Freundschaft. Die Serie schafft es, die Herzen der Zuschauer*innen mit ihren vielschichtigen Charakteren und den mitreißenden Geschichten zu erobern und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Welt von "Rote Rosen". Folge verpasst? Streamen Sie "Rote Rosen" in der ARD-Mediathek.

