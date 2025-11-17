„Rote Rosen“-Vorschau heute: Lou lenkt Richard und Daniel mit einem Pokerabend ab (17.11.25)

In "Rote Rosen" hat Lou eine Idee, wie sie Richard und Daniel auf andere Gedanken bringen kann.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Lou organisiert einen Pokerabend, um Richard und Daniel von ihrer Niederlage bei der Tech-Campus-Versteigerung abzulenken. Franka nimmt ebenfalls teil und bringt Julius mit. Richard versucht, den Abend unauffällig zu überstehen, obwohl gleich zwei seiner Affären anwesend sind. Dann sorgt eine unerwartete Nachricht für Aufregung: Nicht ein unbekannter Investor hat den Campus gekauft, sondern Victoria.