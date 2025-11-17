„Rote Rosen“-Vorschau heute: Lou lenkt Richard und Daniel mit einem Pokerabend ab (17.11.25)

Lou organisiert einen Pokerabend, um Richard und Daniel von ihrer Niederlage bei der Tech-Campus-Versteigerung abzulenken. Franka nimmt ebenfalls teil und bringt Julius mit. Richard versucht, den Abend unauffällig zu überstehen, obwohl gleich zwei seiner Affären anwesend sind. Dann sorgt eine unerwartete Nachricht für Aufregung: Nicht ein unbekannter Investor hat den Campus gekauft, sondern Victoria.

„Rote Rosen“ ist eine deutsche Telenovela, die seit 2006 in der ARD läuft und in Lüneburg spielt. Im Mittelpunkt stehen vor allem Frauen mittleren Alters, die nach Umbrüchen im Leben – etwa Trennungen, beruflichen Veränderungen oder familiären Krisen – einen Neuanfang wagen. Jede Staffel rückt eine neue Hauptfigur in den Vordergrund, deren persönliche Geschichte über rund 200 Folgen erzählt wird. Dabei geht es um Liebe, Intrigen, Freundschaft, Verrat, aber auch um alltägliche Themen wie Patchworkfamilien, Generationskonflikte oder berufliche Herausforderungen. Neben der zentralen Protagonistin gibt es ein festes Ensemble aus Nebenfiguren, die über die Staffeln hinweg für Kontinuität sorgen. Die Serie verbindet klassisches Melodram mit regionalem Flair: Kulisse ist die norddeutsche Stadt Lüneburg, wo Cafés, Gutshöfe und die romantische Altstadt immer wieder als Schauplätze dienen. Damit richtet sich „Rote Rosen“ an ein Publikum, das Lust auf emotionale Geschichten, Identifikationsfiguren und ein Stück Alltagsflucht hat.

Der Hauptcast von "Rote Rosen"

Brigitte Antonius als Johanna Jansen (seit 2006, ab Folge 1)

Hermann Toelcke als Gunter Flickenschild (seit 2007, ab Folge 137)

Maria Fuchs als Carla Saravakos (2008–2012, Folgen 400–1390 / 2013–, ab Folge 1575)

Jelena Mitschke als Dr. Britta Berger (alias Sylvie Fährmann) (2009–2014, Folgen 674–1830 / einzelne Folgen 1845, 1858, 1862, 1864 / 2015–, ab Folge 2051)

Thore Lüthje als Simon Dahlmann (seit 2020, Folgen 3133–3145 / ab Folge 3176)

Mehmet Daloğlu als Elyas Kılıc (seit 2023, ab Folge 3881)

Yunus Cumartpay als Moran „Mo“ Kılıc (seit 2023, ab Folge 3881)

Jan Stapelfeldt als Julius Böttcher (seit 2023, ab Folge 3888)

Maike Johanna Reuter als Valerie Böttcher (seit 2024, ab Folge 3981)

Francesco Oscar Schramm als Till Schubert (seit 2024, ab Folge 4056)

Alessia Mazzola als Bella Schubert (seit 2024, ab Folge 4056)

Jan Liem als Dr. Noah Yanti (seit 2024, ab Folge 4066)

René Dumont als Heiner Jablonski (seit 2024, ab Folge 4076)

Sarah Buchholzer als Antonia „Toni“ Fröhlich (seit 2025, ab Folge 4091)

Martina Eitner-Acheampong als Gisela Böttcher (seit 2025, ab Folge 4098)

Caroline Schreiber als Victoria Kaiser (seit 2025)