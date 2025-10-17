„Rote Rosen“-Vorschau heute: Lou und Victoria geraten erneut in Streit (17.10.25)

In "Rote Rosen" geht Lou zuversichtlich auf Victoria zu. Doch dann wendet sich das Blatt.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Lou hofft auf einen Neuanfang mit Victoria und sucht das Gespräch. Doch Victoria blockt ab, und der Streit zwischen Mutter und Tochter flammt erneut auf. Richard, der seine Schwester Lou besucht, glaubt nicht an eine baldige Versöhnung. Kann er ihre Mutter umstimmen, Lou entgegenzukommen? Unterdessen ist Britta überfordert: Matteo taucht unangemeldet bei ihr auf und will bleiben. Für sie war die Affäre eine einmalige Sache, doch der Back-Influencer entfacht erneut Gefühle.