„Rote Rosen“-Vorschau heute: Lilly fühlt sich von Ben vernachlässigt (17.10.24)

In "Rote Rosen" kann Ben nicht in seine Wohnung zurück. Amelie ist von Jördis' Anschuldigungen verletzt.

Ben kehrt aus Andalusien zurück, kann jedoch aufgrund eines beschädigten Dachs nicht in seine Wohnung. Daher entscheiden sich Franka und Ben, ihre Wohngemeinschaft vorerst fortzuführen. Auch Lilly könnte vorübergehend aufs Gut ziehen. Allerdings hat Lilly derzeit eigene Schwierigkeiten und fühlt sich von Ben vernachlässigt. Sie wirft ihm vor, sich nur um sich selbst zu kümmern, während er den "Super-Papa" spielt. Amelie ist tief verletzt von Joriks Anschuldigung, sie würde sich nicht um Henriette kümmern. Erst als Henni der Streit zu schaffen macht, raufen sich die beiden zusammen. Aber wird das ausreichen, um ihre Familie zu retten?

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.