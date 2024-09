„Rote Rosen“-Vorschau heute: Valerie will Klaas mit aller Macht an sich binden (17.9.24)

In "Rote Rosen" findet Valerie heraus, dass Klaas bereits ein Kind verloren hat. Dieses Wissen bleibt nicht ungenutzt.

Valerie entdeckt, dass Klaas bereits den Verlust eines Kindes erlitten hat. Dieses Wissen nutzt sie zu ihrem Vorteil und bietet ihm das, was Jördis ihm nicht geben kann. Sie täuscht einen Schwächeanfall vor, um ins Krankenhaus zu gelangen, wo Klaas sich um sie kümmert. Sogar Jördis zeigt Mitgefühl und verzichtet auf ihren gemeinsamen Abend mit Klaas, damit Valerie bei ihm übernachten kann. Unterdessen taucht Amelies frühere Schulfreundin Fabienne unerwartet im Hotel auf. Sie hält Amelie für die Besitzerin des Hotels, was Amelie nicht richtigstellt. Doch als Gunter plötzlich auftaucht, droht ihre Täuschung aufzufliegen.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.