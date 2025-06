„Rote Rosen“-Vorschau heute: Mo droht mit dem Jugendamt (17.6.25)

1 "Rote Rosen": Der Streit zwischen Julius (l.) und Simon eskaliert soweit, dass Julius Simon den Umgang mit Olivia untersagt. Foto: NDR

In "Rote Rosen" eskaliert der Streit zwischen Julius und Simon. Daraufhin mischt sich Mo ein.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Der Konflikt zwischen Julius und Simon spitzt sich weiter zu - Julius verbietet Simon kurzerhand den Kontakt zu Olivia. Doch Mo mischt sich ein und macht deutlich: Wenn sie sich nicht bald einigen, wird er das Jugendamt einschalten. Ben erkennt, dass ein Umzug ins Wendland nicht sofort möglich ist - seine Werkstatt muss in Lüneburg bleiben, sonst verliert er seine Kundschaft. Um sein Einkommen aufzubessern, will er mit Mikas Unterstützung Videos in Gebärdensprache für seinen Blog drehen. Doch seine Redaktion blockt den Vorschlag ab. Ben lässt sich nicht entmutigen - und am Ende zahlt sich sein Einsatz aus.