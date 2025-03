„Rote Rosen“-Vorschau heute: Victoria setzt Bella unter Druck (17.3.25)

1 "Rote Rosen": Victoria (l.) macht Bella ein Angebot. Foto: NDR

In "Rote Rosen" bietet Victoria Bella ein Trainee-Jahr an. Nimmt sie das Angebot an?











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Victoria möchte Bella in der Firma sehen und setzt sie deshalb unter Druck. Als Bella Zweifel an ihrem Studium äußert, stellt Svenja Victoria zur Rede. Doch Victoria dreht die Situation so, dass es wirkt, als würde Svenja Bellas Potenzial nicht erkennen. Als Arthur davon erfährt, drängt er Svenja, Bella zu beeinflussen. Während Bella selbst unsicher ist, was sie wirklich will, nutzt Victoria die Gelegenheit und macht ihr ein Angebot: ein Jahr als Trainee in der EmKa - danach kann Bella sich zwischen der Firma und dem Studium entscheiden. Wird sie das Angebot annehmen?