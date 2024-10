„Rote Rosen“-Vorschau heute: Klaas macht Jördis eine Liebeserklärung (16.10.24)

1 Knut (Yared Dibaba) ist Frankas (Birthe Wolter) Projekt gegenüber aufgeschlossen. Allerdings flirtet er so heftig mit ihr, dass Franka eine geschäftliche Verabredung spontan abbricht. Foto: NDR

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jördis bekommt von Adam Szymanski endlich mehr Informationen über das Okavango-Delta. Dabei wird deutlich, dass Adam viel von seinem Privatleben für seine Expeditionen geopfert hat. So weit möchte Jördis nicht gehen, aber sie will endlich ihren Traum einer Afrikareise verwirklichen. Ceyda ermutigt sie, alleine zu reisen. Jördis ist motiviert, bis Klaas von seiner Tagung zurückkehrt und ihr eine Liebeserklärung macht. Bauer Knut Petersen zeigt Interesse an Frankas Projekt, doch als er beginnt, mit ihr zu flirten, beendet sie spontan das geschäftliche Treffen. Hat sie dadurch ihre Chance auf einen erfolgreichen Geschäftsabschluss verspielt?