„Rote Rosen“-Vorschau heute: Till wurde entführt! (16.9.25)

In "Rote Rosen" fühlt sich Julius von Mo verraten.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Julius fühlt sich von Mo hintergangen, der meint, Olivia sei bei Simon besser aufgehoben. Mo scheut davor zurück, die Verantwortung als Vollzeitvater zu übernehmen, während Julius mit der Leitung beider Hotels ausgelastet ist. Dann der Schock: Till ist entführt worden. Arthur und Svenja wollen sofort die Polizei einschalten, doch Victoria will den Skandal vermeiden und das Lösegeld zahlen. Als sich herausstellt, dass Marcel der Täter ist, wenden sich Arthur und Svenja schließlich doch an die Polizei.